Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfallflucht bei Frei-Laubersheim - Zeugen gesucht

Bad Kreuznach (ots)

Am heutigen Tag kam es gegen 09:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht auf der B428 zwischen Frei-Laubersheim und Bad Kreuznach. Ein 44-jähriger LKW-Fahrer befuhr die B428 aus Richtung Frei -Laubersheim kommend, als im plötzlich ein dunkler PKW auf seiner Fahrspur entgegenkam. Der Fahrer des dunkeln PKW befand sich offenbar in einem Überholmanöver. Um einen Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge zu verhindern, versuchte der LKW-Fahrer nach rechts auszuweichen, wobei er die angrenzende Leitplanke touchierte. Der Fahrer des PKW setzte seine Fahrt unbeirrt fort, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zu dem flüchtigen Fahrzeug machen können, sich mit der Polizeiinspektion Bad Kreuznach unter 0671 8811-101 in Verbindung zu setzen.

