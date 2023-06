Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Pkw gestohlen

Halver (ots)

In der Nacht zum Montag wurde am Elsterweg ein grauer Mercedes gestohlen. Der Daimler-Benz ML 350 BLUETEC 4MATIC/ 166 parkte am Abend zuvor gegen 23 Uhr noch auf einem Stellplatz vor einer Garage. Am Montag gegen 8.45 Uhr stellte der Eigentümer fest, dass der Wagen weg war. Das Fahrzeug ist mit einem Keyless-Go-System ausgestattet, doch die Schlüssel befanden sich außerhalb der Reichweite des Wagens. Die Polizei leitete eine Fahndung ein und bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0. (cris)

