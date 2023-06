Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendiebe/ Einbrüche

Menden (ots)

Am Dienstag haben Taschendiebe wieder in Menden zugegriffen: Eine 88-jährige Mendenerin kaufte zwischen 11.15 und 11.30 Uhr in einem Discounter an der Un-teren Promenade ein. An der Kasse bemerkte sie, dass der Reißverschluss ihrer Umhängetasche offenstand und die Geldbörse fehlte.

Heute Nacht wurde versucht, in einen Bioladen mit Postagentur in der Heerstraße einzubrechen. Zunächst versuchten die Täter, um 1.25 Uhr die Tür aufzuhebeln. Das misslang. Beim nächsten Versuch an einem Fenster lösten sie einen Alarm aus und flohen ohne Beute. Der Schaden: schätzungsweise 2.500 Euro.

Ebenfalls eingebrochen wurde in der Nacht zum Dienstag in das Vereinsheim einer Handballmannschaft in der Sporthalle der Nikolaus-Groß-Schule an der Bahnhof-straße in Bösperde. Die Täter haben eine Getränkekasse gestohlen. Sie wurde spä-ter geleert auf dem Schulhof gefunden. Die Polizei sicherte Spuren. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell