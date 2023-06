Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Gartenhütte angezündet/

Menden (ots)

Heute Morgen gegen 3 Uhr brannte an der Karl-Becker-Straße eine Gartenhütte. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Eine Nachbarin des Hütten-Inhabers wurde um 3.10 Uhr durch Brandgeruch wach, ging dem Rauch nach und entdeckte das Feuer an der Hütte. Sie klingelte den Inhaber wach und löschte den Brand. Die Flammen brannten ein Loch in eine Wand.

Ein offenbar alkoholisierter Fußgänger beschädigte am Mittwoch gegen 10.15 Uhr ein Auto. Die Fahrerin eines gelben Chevrolet Camaro wartete an der Kreuzung Bahnhofstraße/Walramstraße vor einer roten Ampel, als zwei offensichtlich alkoholisierte Männer die Straße überquerten. Einer von ihnen trat unvermittelt zunächst gegen den Kotflügel, dann gegen die Heckschürze. Das hinterließ Kratzer und Beule. Beide Personen liefen dann weg. Der Täter wird auf 18 bis 20 Jahre geschätzt. Er ist ca. 1,90 Meter groß, hat dunkelblonde, schulterlange und lockige Haare, eine schlanke, sportliche Figur und ist braun gebrannt. Er trug verkehrtherum eine verwaschene Kappe. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell