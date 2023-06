Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Bäckerei-Verkäuferin ins Gesicht gespuckt/ Pkw-Scheibe beschädigt/ Taschendiebe

Iserlohn (ots)

Weil eine Bäckerei-Verkäuferin einem Mann keinen Aschenbecher zur Verfügung stellen konnte, spuckte er der Frau am Mittwochnachmittag ins Gesicht, schrie im Laden am Stadtbahnhof herum und beschimpfte sie als "Schlampe". Danach nahm er einen Stuhl, setzte sich draußen vor die Bäckerei und rauchte. Ähnlich hatte er sich bereits in den vorangegangenen Tagen verhalten. Diesmal rief die Mitarbeiterin die Polizei. Als die Polizeibeamten ihn nach seinem Ausweis fragten, reagierte er nicht. Die Beamten wollten ihn durchsuchen und nahmen ihm die glühende Zigarette ab. Darauf sprang er auf, baute er sich drohend vor den Polizeibeamten auf. Die Beamten überwältigten ihn. Sie brachten ihn gefesselt zur Wache. Dort beschimpfte der 59-jährige Iserlohner einen Beamten "Leck mit am Arsch du Wichser!" Auch auf der Wache sperrte er sich massiv gegen alle Maßnahmen. Er wurde in Gewahrsam genommen. Die Beamten fertigten Strafanzeigen wegen Körperverletzung, Beleidigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Unbekannte versuchten heute Morgen, in einen an der Drüpplingser Straße geparkten Ford Ranger einzubrechen. Dabei beschädigten sie die Fensterscheibe der Beifahrertür.

Eine 52-jährige Frau ist am Mittwoch zwischen 12.20 und 12.40 Uhr vermutlich das Opfer von Taschendieben geworden. Sie bezahlte Ware in einem Supermarkt am Theodor-Heuss-Ring. Im nächsten Geschäft in demselben Komplex stellte sie fest, dass der Reißverschluss ihrer Handtasche offenstand und das Portemonnaie weg war. Sie ließ sofort ihre Bankkarten sperren und erstattete dann Anzeige bei der Polizei. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell