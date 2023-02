Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrskontrolle eskaliert

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Montagnachmittag wollten Beamte der Polizei Saale-Holzland einen 27-jährigen Fahrer eines Pkw VW einer Verkehrskontrolle unterziehen. Der Fahrer jedoch wollte sich dieser entziehen und fuhr zügig in die Wilhelm-Conrad-Röntgen-Straße in Hermsdorf. Hier konnte das Fahrzeug jedoch gestoppt werden. Der 27-Jährige indes verhielt sich äußerst unkooperativ und griff die Beamten an, sodass zur Unterstützung weitere Streifenwagen hinzugezogen werden und in der Folge auch unmittelbaren Zwang angewendet werden musste. Was der Grund für die Eskalation war, sowohl ein Alkohol- als auch ein Drogentest verliefen negativ, ist nicht bekannt. Im Ergebnis wurde eine Anzeige gefertigt.

