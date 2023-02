LPI-J: Minderjährige Ladendiebin gestellt

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Als eine 62-jährige Halterin eines Pkw Opel am Montagvormittag zu ihrem in der Heimbürgestraße in Kahla geparkten Fahrzeug kam, musste sie feststellen, dass ein Reifen keine Luft mehr hatte. Bei der Aufnahme des Sachverhaltes konnte sodann eine eindeutige Einstichstelle, welche mit einem unbekannten spitzen Gegenstand verursacht wurde, festgestellt werden. Eine entsprechende Anzeige wurde aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

