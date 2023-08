Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg

Fahrzeug angefahren und das Weite gesucht

Auf dem Parkplatz eines Krankenhauses in der Elisabethenstraße hat am vergangenen Freitag zwischen 9 Uhr und 12.40 Uhr ein unbekannter Fahrzeuglenker einen Mazda angefahren. Der Unbekannte touchierte den Wagen vorne links und fuhr weiter, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro zu kümmern. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Verursacher geben können, mögen sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg melden.

Ravensburg

Mann im psychischen Ausnahmezustand läuft in fließenden Verkehr

Offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand hat sich ein 44-Jähriger befunden, der am Montag gegen 17 Uhr in der Jahnstraße in den fließenden Verkehr gesprungen ist. Dabei kollidierte der 44-Jährige mit zwei Fahrzeugen, deren Lenker nicht mehr rechtzeitig bremsen konnten. Während an den beiden Wagen Sachschaden entstand, erlitt der 44-Jährige leichte Verletzungen. Ein Krankenwagen brachte ihn in eine Klinik und im Anschluss aufgrund seines psychischen Ausnahmezustands in eine Fachklinik. Gegen ihn wird nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt.

Wangen

Pkw und Radfahrer stoßen zusammen

Mit schweren Verletzungen musste ein 51 Jahre alter Fahrradfahrer nach einem Verkehrsunfall am Montag kurz vor 18 Uhr in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Radler war in der Mooweiler Straße unterwegs und wollte nach links in die Bodenseestraße einbiegen. Während des Abbiegevorgangs kollidierten der 51-Jährige und der Renault eines 42-Jährigen, der in der gleichen Richtung unterwegs war und ebenfalls abbog. Der 51-Jährige stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu, an seinem Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Am Renault entstand indes kein Schaden.

Vogt

Unbekannter besprüht Rathaus und Fahrzeug

Auf etwa 10.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, den ein bislang unbekannter Täter am vergangenen Wochenende am Rathaus und einem gemeindeeigenen Fahrzeug angerichtet hat. Mit weißer Sprühfarbe besudelte der Täter im Zeitraum zwischen Samstagmittag und Sonntagmorgen das Rathausgebäude auf drei Seiten sowie die Fahrerseite des schwarzen Transportfahrzeugs mit undefinierbarem Geschmiere. Der Polizeiposten Vogt hat die Ermittlungen wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung aufgenommen und bittet unter Tel. 07529/97156-0 um sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter.

Bodnegg

In Gegenverkehr geraten

Eine medizinische Ursache dürfte der Grund für einen Verkehrsunfall am Montag gegen 15.30 Uhr gewesen sein, bei dem ein 55-jähriger Skoda-Fahrer einen Entgegenkommenden gestreift hat. Der 55-Jährige war auf der L 326 in Richtung Bodnegg unterwegs, als er zwischen Rotheidlen und Lachen auf die Gegenfahrspur geriet. Der entgegenkommende 45-jährige Lenker eines Spinters versuchte noch auszuweichen, konnte aber einen seitlichen Streifvorgang nicht mehr verhindern. Verletzt wurden die beiden Fahrer durch den Unfall nicht, der 55-Jährige wurde zur Behandlung der medizinischen Ursache vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen, die abgeschleppt werden mussten, entstand Sachschaden in Höhe von rund 21.000 Euro.

Isny

Unbekannter beschädigt Straßenlaternen

Auf dem Gelände eines Wohnheims in der Maierhöfener Straße hat ein Unbekannter am vergangenen Wochenende mehr als ein Dutzend Straßenlaternen beschädigt. Neben Leuchtmitteln beschädigte der Täter unter anderem auch die Schirme der Laternen. Der Sachschaden wird bislang auf etwa 9.000 Euro beziffert. Hinweise auf den unbekannten Täter nimmt der Polizeiposten Isny unter Tel. 07562/97655-0 entgegen.

Leutkirch

Trickdiebin am Werk

Wie bei der Polizei erst nachträglich angezeigt wurde, hat am Freitag eine Trickdiebin eine 85 Jahre alte Frau um Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro erleichtert. Die Unbekannte klingelte gegen 16 Uhr an der Wohnungstür der Seniorin in der Rudolph-Roth-Straße und gab vor, ihr ein paar Fragen stellen zu müssen. Sie führte ihr Opfer auf deren Terrasse und bat dort die Frau unter anderem um eine Spende. Die Polizei geht davon aus, dass währenddessen mutmaßlich eine zweite Person in der Wohnung nach Wertsachen gesucht und den Schmuck gestohlen hat. Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt wegen des Trickdiebstahls und bittet unter Tel. 07561/8488-0 um Hinweise zu der schlanken Frau, die zwischen 30 und 40 Jahre alt gewesen sein soll und eine Kopfbedeckung trug. Die Unbekannte war weiß gekleidet und trug eine weiße Schürze mit einem bunten Schild davor, weshalb die Seniorin davon ausging, dass es sich um eine Krankenschwester handelt. Sie soll deutsch mit starkem ausländischem Akzent gesprochen haben. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei erneut davor, Fremden Zutritt zu Haus oder Wohnung zu gewähren. Trickdiebe nutzen die Situation schamlos zum Stehlen und zum Ausspähen aus. Aber auch Ablenkungsmanöver an der Haustür wie die Bitte um ein Glas Wasser können den Tätern genügen, um an Wertsachen der oft betagteren Opfer zu gelangen. Weitere Tipps und Informationen zu dieser und weiteren Betrugsmaschen erhalten Sie auf www.polizei-beratung.de oder bei Ihrer kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter Tel. 0751/803-1048.

Bad Wurzach

Fahrradfahrerin fährt Radler auf - schwere Verletzungen sind die Folge

Eine 66 Jahre alte Fahrradfahrerin ist bei einem Verkehrsunfall auf der K 7923 am Montag kurz nach 18 Uhr schwer verletzt worden. Die Frau war zusammen mit einem gleichaltrigen Sportkameraden auf einer Tagestour unterwegs, als sie auf der abschüssigen Kreisstraße zwischen Oberpfauzenwald und Steinental auf dessen Trekkingrad auffuhr. Die 66-Jährige stürzte und zog sich trotz eines getragenen Helms eine Kopfverletzung zu. Ein Rettungshubschrauber brachte die Frau in eine Klinik. Ihr Begleiter blieb unverletzt. An den beiden Trekkingrädern entstand geringer Sachschaden.

