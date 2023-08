Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Außenspiegel im Vorbeifahren beschädigt, Geschädigter gesucht

Celle (ots)

Winsen/Aller - Am 06.08.2023, in der Zeit zwischen 14:45 Uhr und 14:50 Uhr, ist es in der Von-Reden-Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein VW ist aus Walle kommend auf der Von-Reden-Straße gefahren und hat dabei den linken Außenspiegel eines abgestellten PKW beschädigt. Bei dem beschädigten PKW solle es sich um einen VW in grün/silber handeln. Eine Zeugin konnte den Verursacher ansprechen. Beim Überprüfen ist der beschädigte PKW nicht mehr vor Ort. Ein möglicher Geschädigter oder eine Person, welche Hinweise zu dem Geschädigten geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei Wietze unter 05146/986230 zu melden.

