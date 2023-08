Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Schockanruf führt zu Übergabe von Schmuck und Goldbarren

Celle (ots)

Celle - Unter dem Vorwand, dass ein naher Angehöriger in einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt sei, haben unbekannte Täter Gold und Schmuck im geschätzten Wert von 30000Euro erbeutet. Der 80-jährigen Seniorin wurde am Telefon gesagt, dass sie mit der Polizei sprechen würde und ihr Verwandter nur nach Zahlung einer Kaution auf freien Fuss kommen würde. In Sorge um die in Rede stehende Haftstrafe, hat die Seniorin dann die Sachwerte übergeben. Hier rät die Polizei weiterhin um Aufklärung im Bereich der eigenen Familie und der Nachbarschaft über diese Betrugsmasche. Die Polizei und auch Staatsanwaltschaft wird niemals am Telefon Geldforderunegn stellen, wenn sie nicht zuvor bereits durch offizielle Schreiben angekündigt worden sind.

