POL-CE: KOB goes Facebook

Celle (ots)

Celle - Community Policing heißt eine neue Form der Außendarstellung, Vorreiter sind die Niederlande und Großbritannien. In Niedersachsen präsentieren inzwischen mehr als ein Dutzend Polizist/-in sich und ihre Arbeit auf Facebook, Twitter und Instagram. Auch Polizeibeamte anderer Bundesländer sind in den sozialen Netzwerken aktiv. Die Polizeiinspektion Celle hat seine Kanäle bei Facebook (Polizei Celle) Instagramm (polizei.celle) und Twitter (@polizei_CE). Weiterhin hat unsere Kollegin Yvonne Maniewski einen eigenen dienstlichen Account als "Dorfsheriff", wie sie sich gerne auch mal selbst bezeichnet, aus Faßberg (POK'in Yvonne Maniewski). Ganz neu ist diese Woche auf Facebook unser Kontaktbeamter Frank Voigt online gegangen. Er ist zukünfit als KOK Frank Voigt vertreten und freut sich über viele neue Follower. Er wird über seine Arbeit als Kontaktbeamter in der Stadt Celle berichten und Einblicke in das Leben eines Kontaktbeamten geben. Seinen Willkommensgruß und etwas zu seiner Person ist auf der Seite zu sehen.

