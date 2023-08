Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Tierbesuch endet mit leichten Verletzungen

Celle (ots)

Eschede/Aschenberg - Am heutigen 02.08.23 hat im Filmtierpark Eschede ein geplanter Tierbesuch mit einem 8-jährigen Jungen stattgefunden. Nach einem kurzen Kennenlernen mit einem Wolf ist es zu dem Zwischenfall gekommen. Zunächst hat das Tier an der Hand des Jungen geschnuppert und das Aufeinandertreffen verlief wie viele andere Treffen, welche der Filmtierpark regelmäßig durchführt. Aus nicht bekannten Gründen hat das Tier dann nach dem Jungen geschnappt. Durch den Biss ist der Junge leichtverletzt worden. Der Rettungsdienst hat den Jungen nach einer ambulanten Untersuchung an die Erziehungsberechtigten übergeben. Die Ursachen werden geprüft.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell