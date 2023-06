POL-KA: Karlsruhe - Polizei sucht Zeugen nach einem Verkehrsunfall mit einem Linienbus

Karlsruhe (ots) - An einem Bahnübergang in Karlsruhe kollidierte am Freitagmorgen ein Pkw mit einer S-Bahn. Ersten Feststellungen der Verkehrspolizei zufolge fuhr ein 45-jähriger Seat-Fahrer gegen 08:00 Uhr auf dem Hirtenweg in östliche Richtung. Als er an der Kreuzung zur Haid-und-Neu-Straße nach rechts auf diese abbiegen wollte, übersah er am Bahnübergang offenbar das Rotlicht der Ampel und stieß mit einer in ...

