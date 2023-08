Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Unfall auf Discounterparkplatz

Celle (ots)

Winsen/Aller - Am 31.07.23 ist es gegen 17:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall beim Einparken auf dem Parkplatz des Discounters in der Poststraße gekommen. Ein Volvo mit niederländischem Kennzeichen ist hier gegen einen VW gestoßen. Der, geschätzt, 40-50 jährige Fahrzeugführer des Volvo ist ausgestiegen, hat den Schaden begutachtet und ist dann davon gefahren, ohne sich um die Schadensregulierung zu bemühen. Zu dem Volvo Fahrer ist weiterhin bekannt, dass er etwa 170-175cm groß ist. Weiterhin habe er eine dunkle Weste und ein dunkles Oberteil getragen. Die Haare sollen lang und dunkelblond sein. Der Volvo sollte einen Schaden im Bereich des rechten Kotflügels haben. Wer hier Hinweise geben kann, wird gebeten sich an die Polizei in Wietze unter 05146/986230 zu wenden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell