Polizeiinspektion Celle

POL-CE: schwerer Verkehrsunfall

Bild-Infos

Download

Hannoversche Straße Adelheidsdorf (ots)

Am Samstagnachmittag ereignete sich auf der Kreisstraße 84 zwischen der Ortschaft Adelheidsdorf und Celle ein schwerer Verkehrsunfall unter Beteiligung dreier Fahrzeuge. Auf der derzeit eingerichteten Umleitungsstrecke der Bundesstraße 3 kam der Verkehr in Richtung Celle ins Stocken. Eine 57-jährige Fahrzeugführerin aus Isernhagen übersah das Stauende vor Möbel Wallach und fuhr ungebremst in den Pkw eines 42-jährigen Uetzers, der seine drei Kinder mit im Auto beförderte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der große SUV auf den Vordermann aufgeschoben. Die Verursacherin war vermutlich nicht angeschnallt und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Ihr Zustand war aber zum gestrigen Zeitpunkt nicht lebensbedrohlich. Sie kam in ein Celler Krankenhaus. In den beiden anderen Fahrzeugen sind insgesamt vier Personen leicht verletzt worden. Diese klagten über Nackenschmerzen. Für die Unfallaufnahme war die K84 für etwa eine Stunde voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell