POL-NB: Sichergestellung von diversen Schmuckstücken - wir suchen die Eigentümer (4 Fotos der Schmuckstücke angefügt)

Am 19.05.2023 gegen 21:00 Uhr wurden am Stadthafen in Waren zwei polizeibekannte männliche Personen kontrolliert. Die beiden 37- und 39-jährigen deutschen Tatverdächtigen aus Berlin sind dringend tatverdächtig, Einbruchsdiebstähle begangen zu haben. Bei der Durchsuchung der persönlichen Gegenstände der beiden Tatverdächtigen haben die Beamten zahlreiche Schmuckstücke sichergestellt, die derzeit noch keinem Tatort zugeordnet werden konnten.

Im Rahmen der Sicherstellung ist es dem 37-Jährigen gelungen, einen Goldring zu nehmen, in den Mund zu stecken und herunter zu schlucken. Daraufhin haben die Beamten Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Neubrandenburg gehalten und die wiederum mit dem Amtsgericht Neubrandenburg. Durch den zuständigen Richter wurde der körperliche Eingriff, in diesem Fall eine Endoskopie, angeordnet, um den verschluckten Ring wieder zu bekommen. Nach erfolgter Absprache mit dem Klinikum in Neubrandenburg sollte der 37-Jährige kurze Zeit später mit dem Funkstreifenwagen zum Klinikum Neubrandenburg gebracht werden. Plötzlich würgte er den Ring wieder hoch und übergab ihn den Beamten. Somit war der körperliche Eingriff nicht mehr notwendig.

Bei den sichergestellten Schmuckstücken handelt es sich um folgende Schmuckstücke, die im Anhang dieser Pressemitteilung auch auf vier Fotos abgebildet sind:

- Goldring mit 1 weißem Edelstein, Gravur innen: "750 S", "Hase 5.9.14"

- Goldring mit 2 roten und 2 weißen Edelsteinen, Stempel Innenseite: "750"

- Goldring, Gravur innen: Krone mit "JK", "585" sowie "Thomas 22.11.76"

- Goldring mit 40 weißen Edelsteinen, Stempel Innenseite "14K"

- Münze mit Aufdruck: Vorderseite "2013", Rückseite "Ich bringe Glück, Gesundheit und Erfolg"

- Münze mit Aufdruck: Vorderseite "2015", Rückseite "Ich bringe Glück, Gesundheit und Erfolg"

- Anhänger aus Gold, Aufdruck Vorderseite: "Saint Mary Mackillop", Bild einer Nonne, Rückseite: "MARY OF THE CROSS", "PRAY FOR US"

- Halskette silberfarben "585", Gesamtlänge 47 cm, Anhänger "E" (1,0x1,2cm) mit 18 weißen Edelsteinen

- Goldkette "585" mit Perlenanhänger "333", Gesamtlänge 46cm, Perle tropfenförmig (0,8cm x 2,0 cm) mit einem weißen Edelstein

Die Ermittlungen wurden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Waren aufgenommen.

Wir bitten die Bevölkerung um Mithilfe. Wer erkennt ein Schmuckstück wieder? Wer hat diese Schmuckstücke schon einmal gesehen? Wem gehören diese Schmuckstücke? Wer kann Hinweise auf den Besitzer oder deren Herkunftsort geben? Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Waren unter 03991-176 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.

