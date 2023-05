POL-NB: Zeugenaufruf nach Diebstahl von 540 Litern Diesel

Neustrelitz (ots) - Wie bereits am 19.05.2023 mitgeteilt wurde, ist es am Vormittag des 19.05.2023 zum Brand einer Gartenlaube in Neustrelitz gekommen, bei welchem eine Person verstorben ist (siehe unten angefügte Pressemitteilung). Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Neubrandenburg kam noch am Freitag ein ...

mehr