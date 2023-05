Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Zeugenaufruf nach zwei Tatverdächtigen nach Ladendiebstahl

Waren (ots)

Am 22.05.2023 gegen 17:15 Uhr ist es zu einem gemeinschaftlich begangenen Ladendiebstahl in einer Apotheke in Waren gekommen. Zwei bisher unbekannte Tatverdächtige haben zusammen die Apotheke in der Beethovenstraße betreten. In der Folge hat ein Tatverdächtiger eine Mitarbeiterin abgelenkt. Dadurch konnte der zweite Tatverdächtige diverse hochwertige Kosmetikartikel aus dem Regal entnehmen und in seinen auf den Bauch gebundenen Rucksack packen. Danach flüchteten beide Tatverdächtigen in den Kreisverkehr und dann weiter in Richtung Klinikum.

Die entwendeten Kosmetikartikel haben einen Wert von ca. 600 Euro.

Die Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden: Der Tatverdächtige mit dem Bauch auf dem Rucksack ist ca. 25 Jahre alt, ca. 1,75m groß, eine schwarze Haare und trug eine kurze beige Hose, ein schwarzes Basecap/Hut, ein T-Shirt schwarz, eine schwarze Steppweste. Der zweite Tatverdächtige ist ca. 30 Jahre alt, ca. 1,80m groß und trug eine Glatze.

Die Ermittlungen wegen des bandenmäßigen Diebstahls wurden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Waren aufgenommen. Dafür werden Zeugen gesucht. Wer am gestrigen 22.05.2023 zwischen 17:00 und 17:30 Uhr die beiden Tatverdächtigen im Bereich der Beethovenstraße bemerkt hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Waren unter 03991-176 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.

