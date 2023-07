POL-CE: Randalierende Jugendliche

Celle (ots) - Bergen - Bei Schweißarbeiten in einer Lackierei in der Celler Straße ist durch Funkenflug ein PKW in Brand geraten und dabei nahezu zerstört worden. Der 41-jährige Inhaber der Lackierei hat Punktschweißarbeiten durchgeführt, hierbei kam es zu Funkenflug, welcher dafür sorgte, dass der PKW in Brand geraten ist. Der 41-jährige versuchte bis zum Eintreffen der Feuerwehr das Feuer selbst zu löschen. ...

