Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Elmshorn - Drogenkäufer greift Bundespolizisten mit Glasscherbe an

Elmshorn (ots)

Gestern Nachmittag beobachteten Bundespolizisten bei der Bestreifung des Elmshorner Bahnhofs wie ein junger Mann möglicherweise Drogen gekauft hatte. Die Beamten entschlossen sich zur Kontrolle des Mannes in Bahnhofsnähe.

Die Bundespolizisten forderten ihn auf, sich auszuweisen, dies verweigerte er jedoch. Als die Polizisten ihn mit zur Wache nehmen wollten, leistete er Widerstand und sollte auf dem Boden fixiert werden. Dabei konnte er eine Glasscherbe erlangen und griff damit die Beamten an, so dass es zu Schnittverletzungen an Händen und Beinen der Beamten kam.

Es wurden zusätzliche Polizeikräfte angefordert, so dass letztendlich acht Bundespolizisten und vier Beamte des Polizeireviers Elmshorn im Einsatz waren. Auch der Einsatz von Pfefferspray konnte den Mann nicht beruhigen. Durch unmittelbaren Zwang konnte dem 27-Jährigen Handschellen angelegt werden. Es wurde eine geringe Menge Rauschgift bei ihm gefunden werden, welches sichergestellt wurde.

Da der Beschuldigte über Schmerzen am Fuß klagte, wurde er mit einem Rettungswagen in Polizeibegleitung ins Krankenhaus verbracht.

Auch zwei Bundespolizisten, die Schnittverletzungen an der Hand bzw. dem Oberschenkel hatten, wurden untersucht. Sie blieben glücklicherweise dienstfähig.

Den 27-Jährigen erwarten nun Strafverfahren wegen tätlichem Angriff, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, gefährlicher Körperverletzung und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell