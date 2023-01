Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Elmshorn - Bundespolizei stellt 17-Jährige mit Drogen und Schreckschusswaffe am Bahnhof fest; Wohnungsdurchsuchung

Elmshorn (ots)

Als eine Streife der Bundespolizei am Bahnhof Elmshorn an einer Gruppe junger Leute vorbeiging, vernahmen die Beamten Marihuanageruch. Bei der anschließenden Durchsuchung kamen geringe Mengen Kokain, knapp 3000,- Euro Bargeld und eine Schreckschusswaffe mit 15 Schuss zum Vorschein.

Gestern Abend gegen 18.45 Uhr kontrollierte eine Bundespolizeistreife eine kleine Personengruppe am Bahnhof Elmshorn. Die 15, 17- und 28-Jährigen wollten schnellen Schritts an den Polizisten vorbei. Diese vernahmen aber Marihuanageruch und sprachen die Drei daraufhin an.

Bei einer 15-Jährigen, die noch versuchte zu fliehen, wurden nach ihrer Ergreifung dann geringe Mengen Marihuana aufgefunden. Bei der 17-Jährigen fanden die Beamten neben einem Röhrchen mit Kokain, ein Reizstoffsprühgerät, knapp 3000,- Euro Bargeld und eine Schreckschusspistole sowie 15 Schuss Munition.

Auf Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft wurden die Gegenstände und das Bargeld beschlagnahmt. Da der Verdacht des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln im Raume stand, wurde ebenfalls die Durchsuchung der Wohnung/ des Zimmers der 17-Jährigen angeordnet. Hierbei konnten durch Beamte der Landespolizei weitere Drogen in Form von Marihuana und Kokain sowie Verpackungsutensilien aufgefunden werden.

Ermittlungsverfahren gegen die jungen Mädchen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz wurden eingeleitet. Die Jugendlichen wurden an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell