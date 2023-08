Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei Düsseldorf - Verkehrsunfall auf der A 46 bei Jüchen - Zwei Menschen schwer verletzt - Verdacht der Trunkenheitsfahrt - Blutprobe

Düsseldorf (ots)

Montag, 07. August 2023, 04:34 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall in der Nacht zu heute auf der A 46 bei Jüchen wurden zwei Menschen so schwer verletzt, dass sie in Krankenhäuser gebracht werden mussten. Da bei einem Pkw-Fahrer der Verdacht bestand, dass er unter dem Einfluss von Alkohol unterwegs war, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Einen Führerschein hatte der Mann auch nicht. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die Autobahn zum Teil gesperrt werden.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war ein 55 Jahre alter Mann aus Hückelhoven mit seinem VW auf der A 46 in Richtung Heinsberg unterwegs, als er in Höhe des Autobahnkreuzes Mönchengladbach-Wanlo plötzlich die Kontrolle über seinen Pkw verlor. Er kollidierte zunächst mit der Schutzplanke, überschlug sich mit seinem VW und kam auf der Fahrbahn der Tangente in Richtung Venlo auf dem Dach liegend zum Stillstand. Unmittelbar danach fuhr ein 44 Jahre alter Mann aus Neuss mit seinem BMW in die Unfallstelle und prallte gegen den VW. Beide Fahrer wurden schwer verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Der 55-Jährige war ohne Fahrerlaubnis und offensichtlich alkoholisiert unterwegs. Die Richtungsfahrbahn Heinsberg blieb bis etwa 08:30 Uhr zum Teil gesperrt. Den entstandenen Sachschaden schätzen die Beamtinnen und Beamten auf etwa 50.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell