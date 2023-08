POL-D: Wersten - Erst Pkw "abgewürgt" dann festgenommen - 37-Jähriger wurde mit Haftbefehl gesucht - Blutprobe

Düsseldorf (ots) - Eller - Wohnungseinbrecher aufgespürt - 24-Jähriger festgenommen - Ermittlungen dauen an Beamte und Beamtinnen der Polizeiwache Wersten konnten in der vergangenen Nacht einen 24-jähriger Mann in Gärten an der Vennhauser Allee aufspüren. Der Tatverdächtige hatte zuvor auf der Terrasse einer ...

mehr