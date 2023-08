POL-D: Friedrichstadt - Pkw prallt gegen Straßenbahn - Zwei verletzte Personen - Polizei bittet um weitere Zeugen

Düsseldorf (ots) - Freitag, 28. Juli 2023, 21:35 Uhr Mit dem Ziel einer offensichtlich hilflosen Person zu helfen, fuhren Beamte der Feuerwehr am Freitagabend zu einem Einsatz in der Altstadt. Als sich die Rettungskräfte um den am Boden liegenden Mann kümmern wollten, griff er die Sanitäter an und schlug einem von ihnen unvermittelt ins Gesicht. Hinzugerufene ...

mehr