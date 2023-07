Polizei Düsseldorf

POL-D: Altstadt - Randalierer greift Rettungskräfte an - Ingewahrsamnahme - Strafanzeige

Düsseldorf (ots)

Freitag, 28. Juli 2023, 21:35 Uhr

Mit dem Ziel einer offensichtlich hilflosen Person zu helfen, fuhren Beamte der Feuerwehr am Freitagabend zu einem Einsatz in der Altstadt. Als sich die Rettungskräfte um den am Boden liegenden Mann kümmern wollten, griff er die Sanitäter an und schlug einem von ihnen unvermittelt ins Gesicht. Hinzugerufene Polizistinnen und Polizisten der Inspektion Mitte nahmen den 35-jährigen aggressiven Randalierer in Gewahrsam. Er war augenscheinlich stark alkoholisiert.

Am Freitagabend meldete sich ein Zeuge bei der Feuerwehr und machte Angaben zu einem Mann, der zunächst auf dem Carlsplatz versucht hatte, diverse Pkw anzuhalten und sich dann einfach auf die Fahrbahn gelegt hatte. Als die Rettungskräfte eintrafen und sich um den Mann kümmerten, reagierte er äußerst aggressiv und schlug einem Sanitäter unerwartet ins Gesicht. Zur Verhinderung weiterer Straftaten und aufgrund seiner aggressiven Stimmung nahmen Polizisten den 35 Jahre alten Mann mit ukrainischer Nationalität in Gewahrsam. Einen Atemalkoholtest verweigerte er. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell