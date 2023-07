Polizei Düsseldorf

POL-D: Altstadt - Pkw-Fahrer entzieht sich Polizeikontrolle - Diensthund im Einsatz - Mann ohne Führerschein unterwegs - Verdacht der Trunkenheitsfahrt - Blutprobe

Düsseldorf (ots)

Sonntag, 30. Juli 2023, 02:55 Uhr

Als Beamtinnen und Beamte der Düsseldorfer Polizei in der Nacht zu heute in der Altstadt einen Mann in seinem Pkw kontrollieren wollten, entzog dieser sich durch Flucht. Es kam zu einer Verfolgungsfahrt über innerstädtische Straßen, wobei der Mann zuletzt aus seinem Fahrzeug stieg und zu Fuß flüchtete. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte der Mann mithilfe eines Diensthundes gestellt werden. Der 22-Jährige war ohne Führerschein und offensichtlich unter dem Einfluss von Alkohol unterwegs.

Im Bereich der Mühlenstraße beabsichtigte eine Streife einen Mann zu kontrollieren, der in seinem Pkw an einer roten Ampel wartete. Noch bevor die Polizisten ihn ansprechen konnten, wechselte die Ampel auf Grünlicht und der Fahrer beschleunigte seinen Pkw stark, offensichtlich, um sich der Kontrolle durch Flucht zu entziehen. In der Folge überholte er mit erheblich überhöhter Geschwindigkeit einen Linienbus rechts auf einem dortigen Fahrradschutzstreifen und missachtete im weiteren Verlauf drei rote Ampeln, die er ungebremst passierte. Nachdem der Mann rechts in die Lanker Straße eingebogen war, bremste er seinen Seat abrupt bis zum Stillstand ab und setzte seine Flucht zu Fuß fort. Im Zuge eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte ein Diensthund den Flüchtigen in einem nahegelegenen Gebüsch stellen und verletzte ihn dabei leicht. Beamte nahmen des 22-jährigen Deutschen mit zur Wache. Dort entnahm ihm ein Arzt, aufgrund des Verdachts von Alkoholkonsum, eine Blutprobe. Einen Führerschein hat der 22 Jahre alte Mann nicht.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell