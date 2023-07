Polizei Düsseldorf

POL-D: Wersten - Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt - Unfallaufnahmeteam im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Freitag, 28. Juli 2023, 19:25 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend in Wersten wurde ein Radfahrer so schwer verletzt, dass ein Notarzt eine Lebensgefahr nicht ausschließen konnte. Der Mann war mit einem Pkw zusammengeprallt. Er kam in ein Krankenhaus. Das Unfallaufnahmeteam der Düsseldorfer Polizei sicherte die Unfallspuren.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr ein 23 Jahre alter Mann aus Düsseldorf mit seinem Toyota auf der Kölner Landstraße in Fahrtrichtung Norden und beabsichtigte nach links in die Werstener Straße abzubiegen. Als die Ampel für ihn grünes Licht zeigte, bog er mit seinem Pkw ab und kollidierte plötzlich mit einem Radfahrer, der, laut Zeugenaussagen, von einer Verkehrsinsel auf der Kölner Landstraße bei Rotlicht auf die Fahrbahn fuhr. Der 46 Jahre alte Mann aus Neukirchen-Vluyn wurde auf die Motorhaube aufgeladen, stürzte dann zu Boden und zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Ein Notarztwagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

