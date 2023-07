Polizei Düsseldorf

POL-D: +++Meldung der Autobahnpolizei+++ - A 46 - Anschlussstelle Düsseldorf-Holthausen - Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten und mehreren Verletzten - Lange Sperrungen

Düsseldorf (ots)

+++Meldung der Autobahnpolizei+++ - A 46 - Anschlussstelle Düsseldorf-Holthausen - Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten und mehreren Verletzten - Lange Sperrungen - Langer Stau - Aufwendige Bergung

Donnerstag, 27. Juli 2023, 07:35 Uhr bis 11:15 Uhr

Ein "verlorener Anhänger" löste heute Morgen auf der A 46 in Höhe der Anschlussstelle D-Holthausen in Richtung Wuppertal eine Unfallserie aus. Insgesamt waren acht Fahrzeuge an dem Unfallgeschehen beteiligt. Vier Personen mussten vorsorglich in Krankenhäuser eingeliefert werden. Drei Personen erlitten leichtere Verletzungen. Die meisten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Abschleppdienste wurden entsandt. Die Bergungs- und Aufräumarbeiten dauerten bis zum Vormittag an. Rund um die Unfallstelle und auf der A 46 (bis in den Neusser Bereich) kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Autobahnpolizei hatte sich zur Unfallzeit aus bislang unklaren Gründen ein Doppelachser-Anhänger von einem Lkw gelöst und war auf dem linken Fahrstreifen liegen geblieben. Bei dem anschließenden Ausweichmanöver der nachfolgenden Fahrzeuge kollidierten sieben Pkw teilweise miteinander und mit dem Anhänger. Der Fahrer des Lkw setzte seine Fahrt nach dem Verlust fort, konnte jedoch später ermittelt werden. Ob er das Lösen seines Anhängers bemerkt haben könnte und wie es überhaupt dazu kommen konnte, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell