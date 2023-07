Polizei Düsseldorf

POL-D: +++Abschlussmeldung der Autobahnpolizei+++ - Hamminkeln - A 3 - Zwei Menschen bei Verkehrsunfall getötet - Unfallaufnahmeteam im Einsatz - Lange Sperrung

Dienstag, 25. Juli 2023, 12:04 Uhr bis 19:00 Uhr

Bei dem schweren Verkehrsunfall gestern Mittag auf der A 3 bei Hamminkeln wurden zwei Menschen getötet. Ein Transporter (7,5 Tonnen) aus Recklinghausen war zur Unfallzeit am Stauende auf das Heck eines polnischen Sattelzugs aufgefahren. In der Folge starb der 62-jährige Beifahrer des auffahrenden Transporters noch an der Unfallstelle. Der 69-jährige Fahrer des 7,5-Tonners erlag kurze Zeit später in einem Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Die beiden Betroffenen stammen aus Dorsten.

Das Unfallaufnahmeteam der Polizei war vor Ort und sicherte die Spuren. Der Transporter wurde sichergestellt. Die Bergungs- und Aufräumarbeiten an der Unfallstelle dauerten bis gegen 19:00 Uhr an. Bis dahin musste die Richtungsfahrbahn Oberhausen zeitweise voll gesperrt werden. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

