POL-LDK: Kirchenfenster beschädigt + Citroen beschädigt + Schmierereien hinterlassen + PKW zerkratzt + Zwei PKW zerkratzt + Unfall mit Motorradfahrer - Zeugensuche + und mehr

Wetzlar- Naunheim: Kirchenfenster beschädigt

Vermutlich warfen Unbekannte Steine von einer begehbaren Sitzecke auf der Rückseite der Kirche in der Waldgirmeser Straße gegen ein Kirchenfenster. Damit verursachten sie zwischen Freitag, 30. Juni, 12 Uhr, und Samstag, 10 Uhr einen Schaden, der auf 800 Euro geschätzt wird. Hinweise hierzu nimmt die Polizei Wetzlar unter der Telefonnummer 06441/918-110 entgegen.

Hüttenberg- Großrechtenbach: Citroen beschädigt

Mehrere hundert Euro hoch ist der geschätzte Schaden an einem weißen Citroen, der zwischen 20 Uhr am Freitag, 30. Juni, und 8 Uhr am Samstag in der Friedenstraße parkte. In diesem Zeitraum schlugen Unbekannte die Scheibe der Beifahrertür ein, entwendeten bisherigen Erkenntnisse zufolge aber nichts aus dem PKW. Die Polizei in Wetzlar bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06441/918-110).

Dillenburg- Frohnhausen: Schmierereien hinterlassen

Unbekannte nutzten Sprayfarbe und Filzstifte, um an einer Hauswand und einem Stromverteiler in der Hauptstraße Schmierereien, darunter auch Hakenkreuze, zu hinterlassen. Der geschätzt mehrere hundert Euro hohe Schaden entstand zwischen 14 Uhr am Samstag, 17. Juni, und 14.30 Uhr am Samstag, 1. Juli. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Hilfreich könnten auch Angaben sein, die den genannten Tatzeitraum näher einschränken würden: Wem sind die Schmierereien bereits vor dem 1. Juli aufgefallen? Hinweise bitte an die Polizei in Dillenburg, Telefonnummer 02771/9070.

Dillenburg: PKW zerkratzt

Auf dem Parkplatz vor der Schule in der Maibachstraße zerkratzten Unbekannte am Samstag, 1. Juli, zwischen 9.10 Uhr und 15.40 Uhr einen geparkten Seat Leon. Der offenbar mutwillig hinterlasse Kratzer erstreckt sich fast über die gesamte Fahrzeuglänge auf der linken Seite und dürfte einem Schaden von etwa 1.000 Euro entsprechen. Die Polizei in Dillenburg bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 02771/9070).

Herborn: Zwei PKW zerkratzt

Schäden in noch unbekannter Höhe entstanden am vergangenen Wochenende an zwei Fahrzeugen, die in der Johannisbergstraße parkten. Zwischen 12.30 Uhr am Samstag, 1. Juli, und 8.20 Uhr am Sonntag hinterließen Unbekannte Kratzer an einem VW sowie an einem Mercedes. Die Polizei in Herborn ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise (Telefonnummer 02772/ 47050).

Braunfels- Neukirchen: Unfall mit Motorradfahrer - Zeugensuche

Auf der L3283 stießen am Sonntag, 2. Juli, ein 24-jähriger Motorradfahrer aus Wetzlar und ein 32-jähriger Seat-Fahrer aus Bad Hersfeld zusammen. Die Schilderungen der Beteiligten zum Unfallhergang sind nicht eindeutig, weshalb die Polizei um Zeugenhinweise bittet. Ersten Erkenntnissen zufolge beabsichtigte der PKW-Fahrer auf dem Stück zwischen Niederquembach und Bonbaden nach links in den Mühlweg abzubiegen. Offenbar zeitgleich setzte der Motorradfahrer wohl dazu an, den vor ihm fahrenden Seat links zu überholen. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge, wodurch die Kawasaki abgelenkt wurde und frontal in die Leitplanke prallte. Der Fahrer flog über den Lenker und die angrenzende Böschung und zog sich dabei aber wohl eher leichte Verletzungen zu. Er begab sich im Anschluss eigenständig zum Arzt. Für das Motorrad kam ein Abschlepper zum Einsatz, der offenbar unverletzte Autofahrer konnte den Seat weiterhin nutzen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf geschätzt 7.200 Euro. Die Polizei sucht Zeugen: Wer hat den Unfall gesehen und sich bei der Polizei noch nicht als Zeuge gemeldet? Wer kam den beiden Unfallbeteiligten am Unfallort entgegen oder fuhr hinter ihnen entlang und kann den Unfallermittlern bei eventuell noch offenen Fragen weiterhelfen? Hinweise bitte an die Polizei in Wetzlar, Telefonnummer 06441/918-110.

Herborn- Uckersdorf: Litze beschädigt

An einer eingezäunten Koppel machten sich Unbekannte offenbar an der Litze und an der dazugehörigen Solar- Konstruktion zu schaffen und beschädigten sie. Der mehrere hundert Euro hohe Schaden entstand zwischen 11 Uhr am Samstag, 1. Juli, und 18 Uhr am Sonntag. Die Koppel befindet sich an einem Feldweg, an der K61, Gemarkung Hohenberg. Die Polizei in Herborn bittet um Hinweise (Telefonnummer 02772/ 47050).

Ehringshausen: Zeugen geben Hinweis nach Fahrerflucht- bitte bei Polizei melden

Ein Mann mit einem großen Hund und eine Frau sprachen am Freitag, 30. Juni, einen 79-Jährigen an, der gerade in der Bahnhofstraße zu seinem Auto ging. Sie berichteten ihm, dass kurz zuvor, gegen 16.20 Uhr, ein vorbeifahrendes Fahrzeug sein Auto touchiert und beschädigt hatte. Sie nannten ihm auch das Kennzeichen und die Fluchtrichtung und gingen weiter. Für die andauernden Ermittlungen zu der Verkehrsunfallflucht bittet die Polizei diese zwei Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02772/ 47050 zu melden.

