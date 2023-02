Polizei Mettmann

POL-ME: 16-Jähriger durch Duo angegriffen und verletzt - Haan - 2302019

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Freitagabend, 03. Februar 2023, wurde ein 16-Jähriger durch ein Duo angegriffen und mit einem Messer bedroht. Rettungskräfte brachten den Geschädigten zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt gegen die unbekannten Tatverdächtigen und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Gegen 19:50 Uhr hielt sich der 16-jährige Haaner - gemeinsam mit anderen Jugendlichen - auf einem Schulgelände an der Wiesengrundstraße in Haan auf, als es zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung mit einem Duo kam. Die Jugendlichen griffen den Haaner anschließend körperlich an und verletzten ihn durch mehrere Schläge und Tritte. Anschließend flohen die Tatverdächtigen von der Örtlichkeit, trafen jedoch gegen 20:45 Uhr an der Kaiserstraße erneut auf den 16-Jährigen, als dieser in einer Bushaltestelle saß. Hier sollen sie den Jungen mit einem Messer bedroht und anschließend erneut körperlich angegriffen haben.

Dank einer zufällig vorbeifahrenden Rettungswagenbesatzung ließen die Tatverdächtigen von dem Haaner ab und flohen unerkannt in Richtung Kampstraße.

Die Rettungskräfte versorgten den 16-Jährigen erstmedizinisch und alarmierten folgerichtig die Polizei. Trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnten die Beamten die flüchtigen Tatverdächtigen im Umfeld nicht mehr antreffen. Das Duo soll circa 16 Jahre alt sein und dunkel gekleidet gewesen sein. Einer soll kurze Haare, der andere lange, nach vorne geformte Haare getragen haben.

Der Haaner wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht und die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen einer gefährlichen Körperverletzung sowie wegen einer Bedrohung ein. Die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Tatgeschehen sowie zur Identität der bisher noch unbekannten Tatverdächtigen tätigen können, sich jederzeit mit der Polizei Haan, Telefon 02129 / 9328 6480, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell