POL-ME: Erheblich überladen: Polizei zieht Transporter aus dem Verkehr - Wülfrath - 2302017

Mettmann (ots)

In Wülfrath hat die Polizei am Freitag (3. Februar 2023) einen erheblich überladenen Transporter aus dem Verkehr gezogen.

Folgendes war geschehen:

Gegen 10:45 Uhr hatten Lkw-Spezialisten des Verkehrsdienstes in Wülfrath den Verkehr überwacht, als ihnen an der Dieselstraße ein in Mettmann zugelassener Transporter auffiel, der schon auf den ersten Blick erheblich überladen aussah. Als die Beamten den Fahrer zwecks Kontrolle anhielten, stellten sie fest, dass der Mann, ein 32-jähriger Mettmanner, Steine geladen hatte.

Da der Verdacht bestand, dass sein Fahrzeug überladen war, wurde eine nahegelegene Brückenwaage aufgesucht. Hier bestätigte sich der Verdacht der Beamten: Anstatt der erlaubten Höchstmasse von 3.500 Kilogramm zeigte die Brückenwaage 6.100 Kilogramm an. Dies stellt eine Überladung von rund 75 Prozent Prozent dar.

Die Konsequenzen:

Den 32-Jährigen erwarten nun eine Geldbuße in Höhe von 263,50 Euro sowie ein Punkt in Flensburg. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

