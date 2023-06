Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: VW touchiert und geflüchtet + LKW-Brand + Fahrradkontrollen

Dillenburg (ots)

Dillenburg- Niederscheld: VW touchiert und geflüchtet

In der Straße Schelderau touchierte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten VW und verursachte damit einen Schaden in Höhe von rund 800 Euro. Der blaue Polo stand zwischen Mittwoch, 21. Juni, 9 Uhr, und Freitag, 23. Juni, 21 Uhr, an einer Gebäudeseite nahe der Adolfshütte. Nach dem Unfall flüchtete der Verursacher unerlaubt. Die Polizei in Dillenburg bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 02771/9070).

Lahnau: LKW-Brand

Auf dem Zubringer von der L3285 zur B49 in Richtung Limburg brannte am Dienstag, 27. Juni, ein Sattelauflieger. Erste Meldungen dazu gingen gegen 15.20 Uhr ein, Feuerwehrkräfte aus Lahnau, Garbenheim, Wetzlar, Gießen und Ehringshausen waren vor Ort und löschten den Brand. Ersten Erkenntnissen zufolge befanden sich auf dem Sattelauflieger Maschinen, die zuvor für Teerarbeiten genutzt worden waren und aus bislang unbekannter Ursache offenbar Feuer gefangen hatten. Personen verletzten sich bei dem Vorfall nicht, der entstandene Schaden liegt vermutlich im unteren sechsstelligen Bereich. Kurzzeitig sperrten Polizeibeamte für die Dauer der Löscharbeiten eine Spur, zudem ergingen Warnungen wegen der starken Rauchbildung.

Wetzlar/ Ehringshausen: Fahrradkontrollen

Die Überprüfung der technischen Ausstattung, der Fahrtauglichkeit und des Einhaltens der Verkehrsregeln bildeten bei Fahrradkontrollen am Dienstag, 27. Juni, den Schwerpunkt. Zwischen 13 Uhr und 15.30 Uhr kontrollierten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte des Regionales Verkehrsdienstes Lahn-Dill zeitgleich in Wetzlar und Ehringshausen insgesamt 72 Fahrräder. Davon entsprachen 47 Zweiräder den Vorschriften. Bei 16 Fahrrädern stellten die Polizisten geringfügige Mängel fest, insgesamt zehn Verstöße gegen die Kenntlichmachung nach hinten oder zur Seite mussten sie zudem beanstanden. Die Polizeibeamten hatten für die Maßnahmen jeweils eine feste Kontrollstelle eingerichtet und waren zudem mit Fahrradstreifen im Einsatz. Insgesamt erhielten sie für die Kontrollen positive Rückmeldungen von den Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrern. Besondern erfreut zeigte sich ein Radler: Bei ihm handelte es sich um einen pensionierten Polizeibeamten, der bei dieser Gelegenheit auf ehemalige Kollegen traf.

