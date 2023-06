Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Medizinischer Notfall am Steuer + 30 Gurtverstöße in 90 Minuten + Diebe im Baumarkt + Sachbeschädigung an Schule

Dillenburg (ots)

Breitscheid: Medizinischer Notfall am Steuer

Ein 67-jähriger Herborner starb am Donnerstag, 29. Juni, mutmaßlich an den Folgen eines medizinischen Notfalls. Zeugen alarmierten Polizei und Rettungskräfte gegen 20.35 Uhr und berichteten, dass sich der Mann an der L 3042 wohl zum Rangieren ans Steuer eines PKW gesetzt und anschließend das Bewusstsein verloren hatte. Der Fiat setzte sich in Bewegung, fuhr quer über die L3042 in ein Feld und kollidierte etwa 70 Meter weiter mit einem Baum. Rettungskräfte kümmerten sich um den noch immer bewusstlosen Mann, der später im Krankenhaus starb. Am Fiat entstand ein etwa 15.000 Euro hoher Schaden, ein Abschleppunternehmen kam zum Einsatz. Zudem kümmerten sich Feuerwehrkräfte um ausgelaufene Betriebsstoffe.

Wetzlar: 30 Gurtverstöße in 90 Minuten

Zwischen 13.15 Uhr und 14.45 Uhr führten Beamtinnen und Beamte des Regionalen Verkehrsdienstes Lahn-Dill am Donnerstag, 29. Juni, in der Hermannsteiner Straße Verkehrskontrollen durch. Dabei kontrollierten sie insgesamt 37 Fahrzeuge, 30 Fahrer waren nicht angeschnallt. Zudem ahndeten sie zwei Handyverstöße. Auf die Gurtmuffel kamen jeweils 30 Euro zu, für die telefonierenden Fahrer waren es 100 Euro und ein Punkt.

Herborn: Diebe im Baumarkt

Bereits viermal schlugen Diebe in einem Baumarkt in der Straße Untere Au in den vergangenen Wochen zu- immer mit der gleichen Masche. Offenbar stellten sie zu Ladenöffnungszeiten zusammengesuchtes Diebesgut günstig im Außenbereich der Gartenabteilung ab, um es dann nachts zu entwenden. Dafür überkletterten sie den Zaun oder montierten Teile des Zauns ab. Zum Diebesgut gehörten bislang immer Rasenmäher. Die letzte Tat ereignete sich am Donnerstag, 29. Juni, gegen 2.45 Uhr. Die zurückliegenden Diebstähle waren am 24. Juni, 20 Uhr, 7. Juni, 23.30 Uhr und 14. Juni, 0.10 Uhr. Die Kriminalpolizei in Dillenburg bittet um Hinweise: Wem sind zu Öffnungszeiten diesbezüglich verdächtige Personen im Baumarkt aufgefallen? Wer hat zu den Tatzeiten verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Außengelände des Baumarkts bemerkt? Wem ist das Abtransportieren oder Einladen von Rasenmähern außerhalb der Öffnungszeiten aufgefallen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 02771/9070.

Dillenburg- Frohnhausen: Sachbeschädigung an Schule

Auf dem Schulgelände in der Rheinstraße beschädigten Unbekannte am Donnerstag, 29. Juni, den Glaseinsatz einer Eingangstür, rissen einen Fahrradständer aus der Verankerung und bogen die Blitzableiter an mehreren Unterrichtscontainern um. Der geschätzte Schaden liegt bei etwa 500 Euro. Ersten Ermittlungen zufolge befanden sich die Unbekannten zwischen 21 und 23 Uhr auf dem Gelände. Die Polizei in Dillenburg sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 02771/9070).

Yasmine Hirsch, Pressesprecherin

