Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Reisende mit Flasche bedroht - Bundespolizisten greifen ein

Dortmund (ots)

Freitagnacht (21. Oktober) griff ein Mann am Hauptbahnhof Dortmund einen Bundespolizisten an, als dieser ihm eine Glasflasche abnehmen wollte. Zudem beleidigte er die Beamten mehrmals.

Gegen 23:40 Uhr wandte sich ein Bürger an die Bundespolizei im Dortmunder Hauptbahnhof und wies diese auf eine Person hin, welche am Bahnhofsvorplatz Passanten mit einer Glasflasche bedrohen würde. Die Beamten sprachen den 29-Jährigen am Haupteingang an und forderten ihn auf, seine Ausweisdokumente auszuhändigen. Neben ihm befand sich eine Sektflasche, welche zur Hälfte gefüllt war. Der Deutsche gab jedoch an, keinerlei Dokumente mit sich zu führen und machte auch keine Angaben zu seiner Person.

Daraufhin durchsuchten die Beamten seinen Rucksack und einen Stoffbeutel. Währenddessen griff der Mann zu der Flasche. Die Einsatzkräfte forderten ihn auf, diese unverzüglich abzustellen. Dieser Aufforderung kam er jedoch nicht nach.

Als ein Bundespolizist die Glasflasche an sich nehmen wollte, griff der 29-Jährige ihn an und umklammerte diesen. Aufgrund dessen brachten die Beamten den Mann ohne festen Wohnsitz zu Boden und fixierten ihn mit Handfesseln. Anschließend brachten sie ihn zur Bundespolizeiwache. Eine BodyCam zeichnete den Angriff auf.

Bei der Durchsuchung beleidigte er die Polizisten mehrfach. Ausweispapiere konnten keine aufgefunden werden. Die Einsatzkräfte fertigten Fingerabdrücke und Lichtbilder von dem Mann an. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab, dass der 29-Jährige mit 1,4 Promille alkoholisiert war.

Die Bundespolizisten leiteten ein Strafverfahren wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell