POL-PDPS: Fahranfänger unter Drogeneinfluss

Bechhofen (Pfalz) (ots) - Zeit: 04.02.2023, 02:00 Uhr bis 07:30 Uhr Ort: Bechhofen (Pfalz), Lambsborner Straße SV: In der Nacht auf Samstag ist ein bislang unbekannter Autofahrer gegen einen weißen Renault Clio gefahren. Der Renault stand zu diesem Zeitpunkt in der Lambsborner Straße in Richtung Lambsborn ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkt. Der Unfallfahrer fuhr von Lambsborn kommend und kam aus bislang ...

