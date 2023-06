Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbrüche in Horneburg - zwei Täter festgenommen und in Haft, Nach Autodiebstahl aus Parkhaus - Polizei findet das Auto und ermittelt Täter

1.

In der Samstagnacht am vergangenen Wochenende kam es in Horneburg zu zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser, wobei die Einbrecher durch die Polizei festgenommen werden konnten.

Gegen 23:35 Uhr bemerkte ein Anwohner in der Straße In den Niederhöfen Taschenlampenlicht aus dem Haus seines Nachbarn, der an dem Abend nicht zu Hause war. Sofort wurden mehrere Streifenwagen und ein Diensthundführer alarmiert. Als die Beamten das Haus umstellten, bemerkten sie, dass ein Terrassenfenster aufgebrochen war.

In Begleitung eines Polizeihundes wurde das Haus durchsucht. Die Täter waren zwischenzeitlich aber schon geflüchtet.

Gegen 00:15 Uhr meldete ein 73-jähriger Horneburger aus dem nahegelegenen Mühlenkamp, dass er soeben nach Hause gekommen ist und einen Einbruch festgestellt hat. Ein Kellerfenster wurde aufgebrochen und Einbrecher sind in seinem Haus gewesen. Im selben Moment liefen zwei Männer aus seinem Haus.

Sofort wurde mit mehreren Streifenwagen eine Fahndung nach den Einbrechern aufgenommen. Als sie den ersten Streifenwagen erblickten, flüchteten sie weiter in unterschiedliche Richtungen. Ein Täter konnte durch die Beamten eingeholt und festgenommen werden. Der zweite Täter lief auf ein Grundstück und konnte dort in einem Gebüsch versteckt festgenommen werden.

Bei den Einbrechern handelte es sich um einen 24- und einen 26-jährigen Mann ohne feste Meldeadresse in Deutschland. Sie wurden in den Polizeigewahrsam in Buxtehude eingeliefert. Bei der Festnahme konnten Teile der Diebesbeute (Bargeld und Schmuck) aufgefunden werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stade wurden die beiden Einbrecher gestern dem Amtsgericht Stade vorgeführt. Das Gericht erließ Untersuchungshaftbefehle gegen die beiden Männer. Danach wurden sie in eine niedersächsische Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Ob die zwei Einbrecher auch für andere Taten in Frage kommen, werden die weiteren Ermittlungen zeigen.

2.

Am gestrigen Montagvormittag wurde aus einem Stader Einkaufsmarkt ein Fahrzeugschlüssel und danach ein Mazda CX-5 aus dem Parkhaus des Marktes gestohlen (wir berichteten).

Am Nachmittag kurz vor 14:30 Uhr erkannte eine Stader Streifenwagenbesatzung den Mazda in der Löffelstraße, als mit dem Auto gerade ein junger Mann losgefahren ist. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 21-jährige Stader dabei unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 2,15 Promille.

Zeugen konnten der Polizei berichten, dass das Auto kurze Zeit zuvor von einer anderen Person dort abgestellt wurde. Dieser junge Mann, ein 21-jähriger Bützflether, erschien kurze Zeit später an dem Abstellort in der Löffelstraße. Bei seiner Kontrolle stellte sich heraus, dass auch er unter Alkoholeinfluss stand. Sein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,94 Promille.

Beide mussten sich danach einer Blutprobe unterziehen. Da sie beide zudem keinen Führerschein haben, kommen nun auf sie Anzeigen wegen Autodiebstahls, Trunkenheit am Steuer und Fahren ohne Fahrerlaubnis zu.

Der Mazda konnte unbeschadet an den Eigentümer übergeben werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell