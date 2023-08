Polizei Düsseldorf

POL-D: Eller - Wohnungseinbrecher aufgespürt - 24-Jähriger festgenommen - Ermittlungen dauen an

Düsseldorf (ots)

Eller - Wohnungseinbrecher aufgespürt - 24-Jähriger festgenommen - Ermittlungen dauen an

Beamte und Beamtinnen der Polizeiwache Wersten konnten in der vergangenen Nacht einen 24-jähriger Mann in Gärten an der Vennhauser Allee aufspüren. Der Tatverdächtige hatte zuvor auf der Terrasse einer Erdgeschosswohnung mit einer Taschenlampe geleuchtet. Bei seinem Antreffen fanden die Beamten ein gestohlenes Handy und Ringe, die möglicherweise aus Einbrüchen stammen. Die Ermittlungen dazu dauern an.

Kurz nach Mitternacht wurde die Mieterin durch einen Taschenlampenschein auf ihrer Terrasse geweckt. Als sie die Polizei informierte, verschwand der Unbekannte in der Dunkelheit. Sie konnte dennoch den Mann beschreiben. Mehrere Funkstreifen riegelten den Bereich ab und konnten schließlich den Tatverdächtigen in einem Garten aufspüren. Offensichtlich war er bei seiner Flucht gestürzt. Beide Knie waren völlig "verlehmt". Er wurde festgenommen und dem Gewahrsam zugeführt. Der polizeibekannte Beschuldigte ohne festen Wohnsitz soll möglicherweise dem Haftrichter vorgeführt werden.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell