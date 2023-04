Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Sofa in Brand geraten

Lingen (ots)

Gestern Abend gegen 23.40 Uhr kam es in Lingen in der Straße Forstweg zu einem Einsatz der Feuerwehr. Dabei geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein Sofa in der Dachgeschosswohnung des Mehrfamilienhauses in Brand. Die 22-jährige Bewohnerin bemerkte die Rauchentwicklung, nachdem sie die Wohnung betrat und versuchte den Brand zunächst selbst zu löschen. Anschließend alarmierte sie die Feuerwehr Altenlingen, welche mit fünf Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften vor Ort war und das Feuer schnell löschen konnte, sodass lediglich das Möbelstück beschädigt und glücklicherweise niemand verletzt wurde. Die genaue Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest, wird jedoch auf einen dreistelligen Bereich geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell