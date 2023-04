Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zeugen nach Unfallflucht in der Veldhausener Straße gesucht

Nordhorn (ots)

Am 29. März zwischen 14.00 Uhr und 16.00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Ein- / Ausparken auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Veldhausener Straße den dort geparkten grauen Mitsubishi Eclipse an der hinteren rechten Tür. Anschließend entfernte sich der Verursacher ohne sich um den entstandenen Schaden, welcher auf etwa 500 Euro geschätzt wird, zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell