Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Neuenhaus - Zeugen nach mehreren Straftaten gesucht

Neuenhaus (ots)

An dem Wochenende vom 18. März bis zum 20. März kam es in Neuenhaus, im Bereich des Rebhuhnweges, zu mehreren Straftaten. Wie wir bereits berichteten wurde am 19. März, gegen 4.40 Uhr, der Brand einer Baustellenabsperrung auf dem Rebhuhnweg festgestellt. Unbekannte Täter hatten das Verkehrszeichen in Brand gesetzt und erheblich beschädigt. Weiterhin wurden eine Sachbeschädigung von Informationsschildern eines Wanderwegs und weiteren Gegenständen und der Diebstahl von vier Baustellenlichtern zur Anzeige gebracht. Aufgrund des örtlichen und zeitlichen Zusammenhanges kann davon ausgegangen werden, dass die Taten möglicherweise durch die gleiche Tätergruppe begangen wurden. Hinweise nimmt die Polizei Neuenhaus unter der Rufnummer 05941 989850 entgegen.

