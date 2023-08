Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Die Benutzung des Handys während der Fahrradfahrt war der Grund für einen Verkehrsunfall, zu dem es am Dienstag gegen 15.30 Uhr auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Unterraderach und dem Holzhof gekommen ist. Eine 15 Jahre alte Radlerin nutzte während der Fahrt zum Holzhof ihr Mobiltelefon und war dadurch so abgelenkt, dass sie einen Schlenker in die Mitter der Straße machte. Just in dem Moment kam ihr eine 40-jährige VW-Lenkerin entgegen, mit deren Wagen die Radlerin zusammenstieß. In der Folge stürzte sie auf die Straße und verletzte sich leicht. Sie musste in der Folge in ein Krankenhaus gebracht werden. Am VW der 40-Jährigen entstand ein Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro, der Schaden am Pedelec wird auf rund 100 Euro geschätzt.

Immenstaad

Zwei Radfahrer bei Zusammenstoß mit Pkw verletzt

Leichte Verletzungen haben zwei 15 und 16 Jahre alte Radfahrer am Dienstagmorgen von einem Zusammenstoß mit einem Skoda davongetragen. Die Jugendlichen befuhren den landwirtschaftlichen Weg zwischen Schloss Hersberg und Kippenhausen mit dem Fahrrad, wobei sie sich dabei aneinander festhielten. Eine 83 Jahre alte Autofahrerin, die den Weg nach ersten Erkenntnissen unberechtigt befuhr, überholte das Duo links und betätigte dabei wohl mehrfach die Hupe. Beim Überholvorgang streifte sie zudem einen der Fahrradlenker, wodurch beide Jugendlichen zu Sturz kamen. Die 16-Jährige verletzte sich dabei so, dass sie im Nachgang in einem Krankenhaus versorgt werden musste. Der Schaden, der bei der Kollision von Fahrrad und Skoda entstand, ist indes gering ausgefallen.

Tettnang

Einbrüche in Oberlangnau und Steinenbach

Ein Einbrecher war in der Nacht zum Dienstag am Werk. Im Wittfeldweg in Oberlangnau hebelte er an einer Garage ein Fenster auf und brach dieses aus der Verankerung. Er stahl aus dem Gebäude drei Paar Motorradhandschuhe und verließ die Garage vermutlich wieder über das Fenster. Den Schaden, den er am Fenster und durch den Diebstahl verursachte, wird auf rund 450 Euro geschätzt. In derselben Straße drang in dieser Nacht ein Unbekannter über eine nur angelehnte Terrassentür in ein Wohnhaus ein. Er durchsuchte im Inneren mehrere Schubladen und Zimmer und entwendete einen Rucksack. Auch ein unverschlossenes Gartenhaus im Wittfeldweg betrat der Täter unberechtigt, stahl hier aber nichts. Im nahegelegenen Steinenbach war zwischen 5.30 Uhr und 6 Uhr wohl auch ein Unberechtigter im Haus. Er stahl mehrere Schmuckstücke und einen dreistelligen Betrag Schweizer Währung. Eine 21-Jährige wurde in der Zeit wach und bemerkte den Täter, den sie als etwa 180 cm groß, breiter gebaut und mit dunkler Jacke bekleidet beschreibt. Der Polizeiposten Tettnang ermittelt zu allen Fällen und schließt nicht aus, dass jeweils derselbe Täter zugange war. Personen, die Hinweise zum Unbekannten geben können oder in der Nacht Ungewöhnliches beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07542/9371-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Meckenbeuren

Hecke brennt ab

Bei Gartenarbeiten mit einem Brenner hat ein 70 Jahre alter Mann in Reute eine Hecke in Brand gesetzt. Das Grün brannte auf einer Länge von etwa sechs Metern ab, bevor die Löscharbeiten des Mannes und der hinzugerufenen Feuerwehr erfolgreich waren. Der entstandene Schaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell