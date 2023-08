Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Körperliche Auseinandersetzung am Bahnsteig

Kornwestheim (ots)

Zu einer wechselseitigen Körperverletzung zwischen zwei Männern und einer anschließenden Bedrohung und Beleidigung von Einsatzkräften ist es am gestrigen Mittwoch (09.08.2023) am Kornwestheimer Bahnhof gekommen. Gegen 13:30 Uhr soll zunächst ein 43 Jahre alter deutscher Staatsangehöriger mehrere Reisende am Kornwestheimer Bahnhof verbal belästigt haben und hierbei auch in die Gleise gefallen sein. Nachdem der augenscheinlich alkoholisierte Mann den Gleisbereich wieder verlassen hatte, belästigte er offenbar einen bislang unbekannten Reisenden verbal und körperlich, woraufhin dieser den 43-Jährigen zu Boden gestoßen haben soll. Der Unbekannte, welcher als 40-50 Jahre alter kahlköpfiger Mann mit schwarzer Brille, einem Rucksack und einer grauen Arbeitshose beschrieben wird, fuhr wohl noch vor dem Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte mit einer S-Bahn der Linie S4 in Richtung Stuttgart davon und konnte vor Ort nicht mehr angetroffen werden. Der in Ludwigsburg wohnhafte 43-Jährige erlitt durch den Sturz eine Verletzung am Kopf und musste zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden. Hierbei beleidigte und bedrohte der Mann die Einsatzkräfte mehrfach und musste schließlich auch aufgrund seines aggressiven Verhaltens gefesselt werden. Die Bundespolizei ermittelt nun in dem vorliegenden Fall wegen des Verdachts der Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell