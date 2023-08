Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 36-Jähriger im Zug bestohlen

Heilbronn (ots)

Am gestrigen Montag (07.08.2023) entwendete ein bislang unbekannter Täter das Smartphone eines 36-jährigen Reisenden im Regionalzug nach Heilbronn. Bisherigen Informationen zufolge fuhr der Reisende am gestrigen Abend mit der aus Osterburken kommenden Regionalbahn in Richtung Heilbronn und schlief wohl während der Fahrt auf seinem Sitz kurz ein. Gegen 20:15 Uhr entwendete dann offenbar ein bislang unbekannter Mann das in der Hand gehaltene Smartphone des Geschädigten, ohne dass dieser die Tat bemerkte. Noch bevor andere Reisende den schlafenden 36-Jährigen auf den Diebstahl aufmerksam machen konnten, flüchtete der Täter in bislang unbekannte Richtung und konnte von dem Reisenden nicht mehr festgestellt werden. Der Geschädigte verließ den Zug am Heilbronner Hauptbahnhof und zeigte den Diebstahl auf dem dortigen Bundespolizeirevier an. Kurze Zeit später konnte die Hülle des iPhones von dem Lokführer der Regionalbahn in der Zugtoilette aufgefunden und den Einsatzkräften übergeben werden. Der bislang unbekannte Täter wird als dunkelhäutiger Mann beschrieben, welcher zur Tatzeit offenbar eine dunkle Hose und ein weißes Oberteil getragen hat. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der Tat oder dem Täter machen können, werden gebeten, sich bei der wegen des Verdachtes des Diebstahls ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +49 711 870350 zu melden. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, Bargeld, Smartphones und EC-/Kreditkarten am Körper verteilt mit sich zu führen. Hierbei sollten die Wertgegenstände nicht offen zugänglich, sondern in Taschen verstaut sein.

