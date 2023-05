Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Landkreis Karlsruhe - Nach Einbrüchen und Einbruchsversuchen in Vereinsheime - Polizei sucht Zeugen

Unbekannte verübten zwischen Montagvormittag und Dienstagmorgen an vier verschiedenen Gebäuden im Landkreis Karlsruhe Einbrüche und Einbruchsversuche, weshalb die Polizei nun nach Zeugen sucht.

In Dettenheim-Liedolsheim drangen Einbrecher in zwei am Baggersee Giesen gelegene Vereinsheime ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen gelangten die Unbekannten in einem Fall durch aufhebeln einer Tür und im anderen Fall durch aufhebeln eines Fensters in die Innenräume. Der Tatzeitpunkt lässt sich bei einem der Objekte mutmaßlich auf ungefähr 03:00 Uhr nachts eingrenzen. Die Täter entwendeten Gegenstände im Wert von circa 500 Euro und verursachten Sachschaden von mindestens 6.000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Philippsburg unter 07256 93290 in Verbindung zu setzen.

Auch in Eggenstein-Leopoldshafen versuchten Unbekannte, in ein Vereinsheim in der Straße Im Scheidgrund einzubrechen. Die Täter brachen dort nach ersten Erkenntnissen zwischen Montagnachmittag, 15:00 Uhr und Dienstagmorgen, 09:00 Uhr die verschlossene Tür eines Geräteschuppens auf. Auch in das Vereinsheim versuchten die Täter einzudringen, scheiterten jedoch offenbar an der besonders gesicherten Tür. Der verursachte Sachschaden wird hier auf 1.500 Euro geschätzt. Ersten Erhebungen zufolge wurde nichts entwendet.

Der Polizeiposten Hardt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter 0721 967180 zu melden.

Im Stadtbereich Ettlingen versuchten bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen Montagabend, 23:00 Uhr und Dienstagmorgen, 09:30 Uhr, in eine Vereinsgaststätte in der Straße Am Stadion einzudringen. Ersten Erhebungen zufolge scheiterten sie jedoch am Aufhebeln der Terrassentür und ließen dann offenbar von ihrem Vorhaben ab. Der verursachte Sachschaden liegt bei ungefähr 500 Euro.

Die ermittelnden Beamten des Polizeireviers Ettlingen nehmen Hinweise zu der Tat unter 07243 32000 entgegen.

Ob ein Zusammenhang zwischen den geschilderten Taten besteht, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

