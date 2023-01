Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrsunfall mit Radfahrer

Lippstadt (ots)

Am 9. Januar kam es gegen 07.40 Uhr an der Einmündung der Stirper Straße und dem Dusternweg zu einem Verkehrsunfall. Ein 32-jähriger Mann aus Erwitte befuhr mit einem VW den Dusternweg und beabsichtigte an der Einmündung nach rechts in die Stirper Straße einzubiegen. Als er sich in den fließenden Verkehr einfädeln wollte, übersah er einen 17-jährigen Radfahrer aus Lippstadt, der den Radweg aus Richtung Innenstadt kommend auf der falschen Seite befuhr. Durch den Zusammenstoß stürzte der Radfahrer und wurde dabei leicht verletzt, bedurfte aber keiner ärztlichen Behandlung.(sn)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell