Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Rüthen-Hemmern - Unfall

Rüthen (ots)

Am 9. Januar kam es gegen 20.10 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Landstraße 776, im Kreuzungsbereich der Wilhelmstraße und des Rüthener Wegs. Eine 23-jährige Frau aus Erwitte fuhr mit ihrem Suzuki aus Büren kommend in Richtung Rüthen. In Höhe der Unfallstelle, beabsichtigte sie nach links in Richtung Hemmern abzubiegen. Dabei übersah sie den entgegenkommenden Audi eines 34-jährigen Mannes aus Bielefeld. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Die 23-Jährige, der 34-Jährige und die Beifahrerin des Bielefelders wurden bei dem Unfall leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 16 500,- Euro. Der Kreuzungsbereich war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.(dk)

