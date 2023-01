Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch

Lippstadt (ots)

Am frühen Montagmorgen kam es gegen 5 Uhr zu einem Einbruch in ein Geschäft in der Lange Straße. Bislang unbekannte Täter hebelten die Eingangstür auf, um sich Zutritt zum Inneren des Ladens zu verschaffen. Dort durchsuchten die Einbrecher den Verkaufsraum und entwendeten diverse Handys und Tablets. Anschließend flüchteten sie mit ihrer Tatbeute in unbekannte Richtung. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen und/oder Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941 91000 zu melden.(dk)

