Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Tödlicher Verkehrsunfall

Möhnesee (ots)

Am heutigen Montag, kam es gegen 10 Uhr, auf der Arnsberger Straße in Höhe des Abzweiges zur Forststraße, zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 68-jähriger Mann aus Möhnesee befuhr mit seinem Pkw Subaru die Arnsberger Straße in Richtung Breitenbruch und geriet aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er frontal mit dem entgegenkommenden Opel eines 31-jährigen Mannes aus Soest, der die Arnsberger Straße in Richtung Möhnesee befuhr. Der 68-Jährige erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Der 31-jährige Soester wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und von der Feuerwehr aus seinem Pkw befreit. Anschließend wurde er mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus nach Arnsberg transportiert. Ein Verkehrsunfallteam der Arnsberger Polizei wurde hinzugezogen, um die Unfallspuren zur Rekonstruktion genauestens zu dokumentieren. Ein Rettungshubschrauber befand sich ebenfalls im Einsatz. Der Unfallort ist zur Unfallaufnahme noch komplett gesperrt. Autofahrer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.(dk)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell