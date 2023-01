Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Fußgängerin verletzt

Warstein (ots)

Am Montag kam es gegen 17.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Rangestraße und der Hauptstraße. Ein 39-jähriger Mann aus Warstein befuhr mit seinem Seat die Rangestraße in Richtung der Hauptstraße. In Höhe der Unfallstelle beabsichtigte er nach links abzubiegen und übersah eine 42-jährige Fußgängerin, die im Kreuzungsbereich die Hauptstraße in Richtung der Rangestraße überquerte. Die Fußgängerin wurde von dem Pkw touchiert und stürzte auf die Fahrbahn. Anschließend wurde sie mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus transportiert.(dk)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell